Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:12, 17 июля 2023Силовые структуры

Преподавательницу российского университета осудят за взятку за экзамен

В Новосибирске будут судить преподавателя одного из университетов за взятку от студентки

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Новосибирске суд рассмотрит дело преподавателя кафедры одного из университетов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июле 2022 года преподавательница получила через посредника взятку от студентки за помощь в сдаче экзамене. Тогда фигурантка поставила в ведомость девушки положительный результат, хотя знания не проверяла.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки») и части 1 статьи 292 («Служебный подлог») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Удмуртии доцента кафедры обвинили в получении взяток от студентов на миллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал ответные действия после атаки на Крымский мост

    Власти раскрыли сроки запуска автодвижения по Крымскому мосту

    Диетологи назвали самые опасные для здоровья экспресс-диеты

    В российском регионе задержали этническую группировку с килограммом героина

    Путин собрал совещание по ситуации на Крымском мосту

    Стало известно о попытках Киева найти альтернативу зерновой сделке

    Рост зарплат американцев обогнал рост цен впервые за два года

    Хуснуллин рассказал о не подлежащей восстановлению части Крымского моста

    Дельфины напали на купальщиков и переломали им кости

    Голди Хоун объяснила отказ обручаться с Куртом Расселом после 40 лет отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости