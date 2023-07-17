Преподавательницу российского университета осудят за взятку за экзамен

В Новосибирске будут судить преподавателя одного из университетов за взятку от студентки

В Новосибирске суд рассмотрит дело преподавателя кафедры одного из университетов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июле 2022 года преподавательница получила через посредника взятку от студентки за помощь в сдаче экзамене. Тогда фигурантка поставила в ведомость девушки положительный результат, хотя знания не проверяла.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки») и части 1 статьи 292 («Служебный подлог») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Удмуртии доцента кафедры обвинили в получении взяток от студентов на миллион рублей.