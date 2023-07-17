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14:16, 17 июля 2023Забота о себеПартнерский материал

Названы способы избавления от боли в мышцах за пять минут

Фитнес-эксперт Приходько: избавиться от боли в мышцах за пять минут можно в горячей ванне

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

От боли в мышцах можно избавиться всего за пять минут, утверждает фитнес-эксперт клуба «Бионика Биохакинг Фитнес на Вернадского» Александр Приходько. О том, как это сделать, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Приходько объяснил, что боль в мышцах — крепатура — обычно возникает после чрезмерных физических нагрузок из-за накопления в организме молочной кислоты. Кроме того, после микроразрывов мышц из-за больших нагрузок может возникнуть синдром отсроченной боли.

Одним из способов избавления от мышечной боли Приходько назвал горячую ванну. «Поможет и посещение бани на непродолжительное время», — добавил он. Если же мышечная боль застала врасплох, можно сделать несколько легких растяжек и приседаний.

Регулярные тренировки с кардионагрузкой не менее 30 минут или плаванием — отличный способ профилактики появления мышечных болей. Для предотвращения мышечной боли необходима суставная разминка перед тренировкой и постепенное увеличение нагрузки

Александр Приходькофитнес-эксперт

Фитнес-тренер клуба FitStars Михаил Прыгунов в таких случаях рекомендует легкие кардиоупражнения, восстановительный массаж или самомассаж с помощью миофасциальных валиков или роликов. При этом он сомневается, что стоит рассчитывать на быстрый эффект. «Можно лишь облегчить состояние, и это будет не за пять минут», — заявил он.

В горячей ванне нужно провести не 5, а 15 минут. После этого можно сделать легкую растяжку. Это могут быть простые потягивания. Мышцам должно стать значительно комфортнее и легче

Михаил Прыгуновфитнес-тренер
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    Вера Владзиевская
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