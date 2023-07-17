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16:39, 17 июля 2023Среда обитания

Россияне бросились отказываться от одного вида упаковки

«РГ»: россияне бросились отказываться от пластиковых пакетов в пользу холщовых сумок

Фото: Unsplash

Россияне бросились отказываться от пластиковых пакетов в пользу холщовых сумок. Такую тенденцию заметили во многих популярных супермаркетах, пишет «Российская газета».

Так, по оценкам сети «ВкусВилл», введение платных пакетов помогает ежегодно сокращать их количество в чеках на 10 процентов. Сейчас, отмечают в компании, более 70 процентов покупок проходит без этого вида упаковки.

«Число покупателей, которые начинают покупать без пакетов, растет ежемесячно на 30 тысяч. То же самое и с отказом от фасовочных пакетов в онлайне», — пояснил менеджер экологических проектов «ВкусВилла» Вардан Варданян.

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Похожую тенденцию отмечают в представленной в Москве и Санкт-Петербурге сети «Азбука Вкуса». А в дальневосточных супермаркетах «Самбери», наоборот, снижения количества покупок с пакетами не заметили. При этом в магазинах Fix Price в этом регионе фиксируют снижение количества пакетов в сети на пять процентов — с 220 миллионов в 2021 году до порядка 210 миллионов в 2022-м. Помимо этого, в компании заметили рост интереса к холщовым сумкам-шоперам — за январь-февраль их продажи выросли на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

В X5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») не раскрыли данные по пакетам, но отметили, что в сетях также зафиксирован рост на многоразовые сумки-шоперы. Однако, по мнению экологов, эта альтернатива пакетам тоже не безвредна для природы. По данным министерства окружающей среды Дании, хлопковая сумка оказывает такое же сильно влияние на планету, как и 7100 тонких пакетов. То есть нужно больше 19 лет каждый день ходить с сумкой в магазин и не брать пакет, чтобы был экологический эффект.

Ранее в России захотели ввести запрет на продажу овощей и фруктов в сетках. В Минпромторге объяснили инициативу тем, что сетки сложно перерабатывать, к тому же необходимое для этого оборудование часто ломается.

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    Нина Ташевская
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