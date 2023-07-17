Проехавшие по Крымскому мосту после теракта пассажиры рассказали о разрушениях

Пассажиры поезда Симферополь — Москва рассказали про Крымский мост после теракта

Пассажиры поезда Симферополь — Москва, первым проехавшего по Крымскому мосту после теракта, рассказали о разрушениях. Их слова передает «РИА Новости».

Поезд отправился со станции Керчь Южная — Новый парк в 8:34 по московскому времени вместо 4:16 по изначальному расписанию. Он первый проследовал по мосту после возобновления движения. На станцию «Первомайская» в Ростове-на-Дону поезд прибыл с опозданием в 4,5 часа.

Пассажиры узнали о происшествии примерно в шесть утра. По их словам, поезд ехал с минимальными остановками. «Мост мы проезжали, видели повреждения. Там платформа сошла, но опоры стоят», — поделился один из очевидцев, Игорь.

О теракте на Крымском мосту стало известно утром 17 июля. Согласно данным Национального антитеррористического комитета (НАК), конструкцию атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Из-за происшествия автомобильное движение по мосту было приостановлено. Власти призвали туристов и гостей республики найти альтернативный маршрут через новые регионы.