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19:06, 17 июля 2023Среда обитания

Проехавшие по Крымскому мосту после теракта пассажиры рассказали о разрушениях

Пассажиры поезда Симферополь — Москва рассказали про Крымский мост после теракта

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пассажиры поезда СимферопольМосква, первым проехавшего по Крымскому мосту после теракта, рассказали о разрушениях. Их слова передает «РИА Новости».

Поезд отправился со станции Керчь Южная — Новый парк в 8:34 по московскому времени вместо 4:16 по изначальному расписанию. Он первый проследовал по мосту после возобновления движения. На станцию «Первомайская» в Ростове-на-Дону поезд прибыл с опозданием в 4,5 часа.

Пассажиры узнали о происшествии примерно в шесть утра. По их словам, поезд ехал с минимальными остановками. «Мост мы проезжали, видели повреждения. Там платформа сошла, но опоры стоят», — поделился один из очевидцев, Игорь.

О теракте на Крымском мосту стало известно утром 17 июля. Согласно данным Национального антитеррористического комитета (НАК), конструкцию атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Из-за происшествия автомобильное движение по мосту было приостановлено. Власти призвали туристов и гостей республики найти альтернативный маршрут через новые регионы.

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    Александра Качан
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