Пассажир самолета напал на сотрудника авиакомпании из-за одного замечания

BQ Prime: пассажир самолета Air India напал на сотрудника авиакомпании из-за замечания

Пассажир самолета Air India напал на высокопоставленного сотрудника авиакомпании из-за того, что тот сделал ему одно замечание. Подробностями истории поделилось издание BQ Prime.

Уточняется, что инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Сиднея в Дели. По данным источника, сотрудник авиаперевозчика, переведенный из бизнес-класса в эконом из-за неисправности кресла, сделал замечание попутчику из-за слишком громкого голоса. В ответ он получил пощечину и оскорбления.

В заявлении Air India говорится, что один из пассажиров самолета вел себя неприемлемым образом во время полета, несмотря на устные и письменные предупреждения, причиняя дискомфорт другим путешественникам, включая одного из сотрудников авиакомпании.

«После благополучной посадки рейса в Дели пассажир был передан службе безопасности, а позже он извинился в письменной форме», — добавили в пресс-службе Air India.

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