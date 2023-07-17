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20:20, 17 июля 2023Силовые структуры

Четырех подельников арестовали за похищение людей

В Иркутске троих мужчин и одну девушку отправили в СИЗО за похищение людей

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Иркутске троих мужчин и одну девушку отправили в СИЗО за похищение людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, преступления были совершены 30 июня и 13 июля 2023 года. В обоих случаях сообщники нападали на потерпевших, насильно помещали их в багажник и наносили им удары ключами, битой и кастетом.

Одному из потерпевших подельники отрезали палец на руке.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске осудили на 13 лет 28-летнего мужчину, похитившего и избившего трех человек.

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    Елизавета Новикова
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