Бывшую сотрудницу МВД осудили на три года условно за фальсификации по делу

В Ульяновске осудили на три года условно бывшую сотрудницу полиции за фальсификации

В Ульяновске суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшую сотрудницу отдела МВД Российской Федерации по Заволжскому району за фальсификации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина признана виновной по части 3 статьи 303 («Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении») и части 1 статьи 299 («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности») УК РФ. Суд также лишил ее права три года занимать должности на государственной службе.

По данным ведомства, в ноябре 2021 года фигурантка сфальсифицировала несколько протоколов следственных действий по делу о краже. Из-за этого к уголовной ответственности незаконно привлекли местного жителя. Однако в суде действия осужденной раскрыли.