Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:48, 17 июля 2023Мир

В США оценили стратегию Путина по Украине

Ветеран ВС США Дрейвен: стратегия Путина нанесла удар по позициям Зеленского в мире
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Reuters

Ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен оценил в Twitter стратегию президента России Владимира Путина против Украины и Запада.

Военный назвал российского лидера гением, несмотря на критику в адрес Путина в связи с «долгой возней» на Украине. «Тем самым он, во-первых, исчерпал боевые возможности ВСУ, во-вторых, позволил миру увидеть [президента Украины Владимира] Зеленского таким, какой он есть, и разоблачил ложь Запада», — подчеркнул он.

Кроме того, конфликт истощил огромные арсеналы НАТО. Также Путин сплотил многие страны вокруг России и Китая, отметил Дрейвен, добавив, что действия президента нанесли серьезный удар по западной экономике. По словам военного, аккуратные действия российского лидера представили его в более выгодном свете на мировой арене.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Супруги из Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту, их дочь в реанимации. Что известно о жертвах?

    Пострадавшую во время теракта на Крымском мосту девочку доставили в Краснодар

    ВСУ ударили по Донецку неуправляемой ракетой

    Безработица среди китайской молодежи достигла нового пика

    Названы эффективные методы вернуть мягкость полотенцам

    В США оценили стратегию Путина по Украине

    В Киеве начались военные учения

    В Турции призвали отказаться от доллара в торговле с Россией

    В Кремле оценили отношения России и Запада

    Футболисты клуба Второй лиги стали очевидцами атаки на Крымский мост

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости