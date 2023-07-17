Путин поручил скорректировать стратегию национальной политики России

Президент Путин поручил скорректировать стратегию нацполитики РФ с учетом новых регионов

Президент России Владимир Путин поручил скорректировать Стратегию национальной политики государства до 2025 года с учетом новых регионов. Постановление опубликовано на сайте Кремля.

Поручение дано Правительству России совместно с Советом при президенте РФ по межнациональным отношениям. Необходимо предусмотреть интеграцию Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в сферу реализации нацполитики.

Путин поручил выполнить это до 1 декабря 2023 года, ответственными глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина и замруководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова.

Ранее президент России заверил, что страна будет идти только вперед своим собственным путем, но ни от кого не изолируясь.

