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21:55, 17 июля 2023Силовые структуры

Следствие проверит версию о двойном теракте на Крымском мосту

«Ъ»: ГСУ СКР проверит версию о двойном теракте на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Главное следственное управление Следственного комитета России проверит версию о двойном теракте на Крымском мосту, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что вначале были направлены дистанционно управляемые гидроциклы с взрывчаткой, которые обнаружили и встретили огнем защитники моста, а под их прикрытием были нанесены удары боевыми аппаратами.

Также стало известно, что расследованием уголовного дела о теракте 17 июля занимается то же подразделение, которое выясняет обстоятельства первой атаки на мост 8 октября прошлого года.

Издание сообщает, что организатором обоих терактов следствие считает руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.

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    Марина Совина
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