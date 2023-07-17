В России усилили санитарный контроль за прибывающими из Египта рейсами

Роспотребнадзор: в России усилили санитарный контроль за прибывающими из Египта рейсами

В России усилили санитарно-карантинный контроль рейсами, прибывающими из Египта. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Роспотребнадзора.

В службе разъяснили, что в Египте были зафиксированы случаи неизвестного заболевания, схожего по симптомам с лихорадкой денге.

В связи со сложившейся ситуацией было принято решение усилить санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр», подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора.

По возвращении из Египта и в случае ухудшения состояния гражданам необходимо обратиться к врачу, обязательно доложив ему о месте вашего путешествия, отметили в службе.