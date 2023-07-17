Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:31, 17 июля 2023Россия

В России усилили санитарный контроль за прибывающими из Египта рейсами

Роспотребнадзор: в России усилили санитарный контроль за прибывающими из Египта рейсами

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

В России усилили санитарно-карантинный контроль рейсами, прибывающими из Египта. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Роспотребнадзора.

В службе разъяснили, что в Египте были зафиксированы случаи неизвестного заболевания, схожего по симптомам с лихорадкой денге.

В связи со сложившейся ситуацией было принято решение усилить санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр», подчеркнули в пресс-службе Роспотребнадзора.

По возвращении из Египта и в случае ухудшения состояния гражданам необходимо обратиться к врачу, обязательно доложив ему о месте вашего путешествия, отметили в службе.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    После серии взрывов на Крымском мосту возбуждено дело о теракте. Что известно об атаке украинских дронов?

    Стали известны подробности о состоянии Ивана Краско

    В России усилили санитарный контроль за прибывающими из Египта рейсами

    Швеция проспонсирует вступление Украины в ЕС

    В Госдуме заявили о планах наделить Росгвардию правом иметь военную технику

    Стало известно количество находящихся в Крыму туристов

    В Москве открыли не работавший 40 лет исторический фонтан

    Вернувшийся из армии хоккеист Федотов объяснил отказ от контракта в НХЛ

    Аксенов выразил уверенность в скором восстановлении движения по Крымскому мосту

    Поправки в налоги для нефтяников оценили в триллион рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости