В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о «неизвестной болезни» из Египта

Роспотребнадзор: «неизвестной болезни» из Египта в РФ нет, а лихорадка денге встречается

Роспотребнадзор опроверг появление в России «неизвестной болезни». Как рассказали в службе «Ленте.ру», зафиксированные в Египте случаи заражения относятся не к «неизвестной болезни», а к лихорадке денге.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, это заболевание выявляется в России регулярно.

«Так, в прошлом году у нас в стране было выявлено 29 случаев. Все — среди граждан, прилетевших из южных стран. При этом чаще всего денге "привозят" из Таиланда, Вьетнама и Индонезии. Из Египта — несколько реже», — сообщили в службе «Ленте.ру».

Также в Роспотребнадзоре отметили, что с 2020 года число завозных случаев лихорадки денге снижается.

Ранее стало известно, что в России усилили санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта.

Российский эпидемиолог Василий Резников объяснял, что распространение денге не является удивительным для тропических регионов. По его словам, заразиться можно через укус комара. У больных наблюдаются сильные боли во всем теле – голове, глазах, мышцах и суставах.