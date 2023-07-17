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20:00, 17 июля 2023Культура

Голди Хоун объяснила отказ обручаться с Куртом Расселом после 40 лет отношений

Актриса Голди Хоун объяснила отказ обручаться с Куртом Расселом после 40 лет отношений

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Популярная американская актриса Голди Хоун объяснила, почему отказалась обручаться со звездой боевиков Куртом Расселом после 40 лет отношений. Ее слова приводит CNN.

77-летняя артистка призналась, что опасается раздела имущества при разводе. «Почему мы вообще должны пожениться? Разве не лучше поставить вопрос так? Ранее мы оба были в браке, но поняли, что большинство разводов превращаются в большой бизнес. Когда люди начинают делить имущество, это всегда некрасиво», — резюмировала Хоун, добавив, что «разводы не доставляют людям радости и удовольствия».

Она отметила, что до сих пор не уверена, что проживет с Расселом остаток своих дней. Хоун также убеждена, что важно остаться независимым человеком, который сможет положиться на самого себя. 72-летний Рассел и Хоун состоят в отношениях с 1983 года. У них есть общий сын Уайатт. У голливудской пары семь внуков.

Ранее 61-летний российский эстрадный певец Григорий Лепс поразмышлял о возможности повторно жениться. «Все может случиться. Если в жизни появится большая и светлая любовь, почему нет?» — заявил артист. Он добавил, что его экс-супруга тоже может выйти замуж, назвав ее очень достойной, красивой, интеллигентной, доброй, светлой и порядочной женщиной.

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    Сергей Равин
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