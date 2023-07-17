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15:21, 17 июля 2023Мир

Посольство России раскритиковало британские санкции

Посольство РФ в Лондоне заявило о неприемлемости санкций Британии против граждан России

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Посольство России в Лондоне раскритиковало британские санкции, передает РИА Новости.

В диппредставительстве заявили, что антироссийские санкции неприемлемы и юридически ничтожны.

Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный список, ограничения коснулись 14 лиц. В частности, меры затронули министра просвещения Сергея Кравцова, а также министра культуры Ольгу Любимову.

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    Анастасия Заикина
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