Посольство России раскритиковало британские санкции
Посольство РФ в Лондоне заявило о неприемлемости санкций Британии против граждан России
Посольство России в Лондоне раскритиковало британские санкции, передает РИА Новости.
В диппредставительстве заявили, что антироссийские санкции неприемлемы и юридически ничтожны.
Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный список, ограничения коснулись 14 лиц. В частности, меры затронули министра просвещения Сергея Кравцова, а также министра культуры Ольгу Любимову.