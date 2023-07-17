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13:22, 17 июля 2023Мир

Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Правительство Великобритании внесло 14 новых позиций в антироссийский санкционный список

Фото: Alex Pantling/Getty Images

Правительство Великобритании расширило антироссийский санкционный список на новых 14 позиций. Об этом говорится на сайте ведомства.

В санкционный лист внесли министра просвещения Сергея Кравцова, а также министра культуры Ольгу Любимову и журналиста Антона Красовского. Кроме того, ограничения затронули политтехнолога Тимофея Сергейцева, руководителя военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева и главу Адыгеи Мурата Кумпилова.

Помимо этого, под санкции Лондона попали уполномоченная по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова, а также детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко и вице-премьер правительства Республики Башкортостан Ленара Иванова.

Ранее президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему он не будет вводить санкции против Москвы. По его словам, ему гораздо важнее, какова будет юридическая и нравственная позиция Белграда.

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    Анастасия Заикина
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