Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Правительство Великобритании внесло 14 новых позиций в антироссийский санкционный список

Правительство Великобритании расширило антироссийский санкционный список на новых 14 позиций. Об этом говорится на сайте ведомства.

В санкционный лист внесли министра просвещения Сергея Кравцова, а также министра культуры Ольгу Любимову и журналиста Антона Красовского. Кроме того, ограничения затронули политтехнолога Тимофея Сергейцева, руководителя военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева и главу Адыгеи Мурата Кумпилова.

Помимо этого, под санкции Лондона попали уполномоченная по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова, а также детский омбудсмен ДНР Элеонора Федоренко и вице-премьер правительства Республики Башкортостан Ленара Иванова.

Ранее президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему он не будет вводить санкции против Москвы. По его словам, ему гораздо важнее, какова будет юридическая и нравственная позиция Белграда.