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02:33, 14 июля 2023Мир

Вучич объяснил отказ вводит санкции против России

Вучич: Сербия не будет вводить санкции против России из-за своих моральных принципов
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России из-за своих моральных принципов. Об этом он заявил в интервью телеканалу TV Pink, передает ТАСС.

«Зарабатываем мы деньги на этом или нет? Нет. Имеем ли мы из-за этого много проблем? Да, имеем. Уверен ли я, что мы продержимся и дальше? Нет, не уверен», — сказал политик. Вучич добавил, что ему «гораздо важнее, какова будет юридическая и нравственная позиция» Сербии.

По его словам, западные страны используют двойные стандарты при обсуждении украинского конфликта. Он подчеркнул, что лидеры западных стран поддерживают территориальную целостность Украины, но при этом ничего не говорят о сербской территории.

Ранее Вучич заявил, что его страна не хочет вводить антироссийские санкции вопреки желаниям других. «Сербия не будет вводить санкции против России столько, сколько выдержит. До сих пор мы выдержали полтора года, несмотря на усилия всех этих мастеров пудинга объяснить нам, как это выглядит», — заявил он.

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    Марина Совина
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