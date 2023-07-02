Вучич заявил о нежелании Сербии присоединяться к антироссийским санкциям

Президент Сербии Вучич заявил, что страна не присоединится к санкциям против России

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Prva TV заявил, что его страна не желает присоединяться к антироссийским санкциям, вопреки желаниям других.

По словам главы государства, ряд сербских политиков регулярно посещают западные посольства, заходя туда «на пудинг» и для критики властей. «Сербия не будет вводить санкции против России столько, сколько выдержит. До сих пор мы выдержали полтора года, несмотря на усилия всех этих мастеров пудинга объяснить нам, как это выглядит», — заявил Вучич.

Он подчеркнул, что гордится независимостью сербского государства и политики.

Ранее стало известно, что министра экономики Сербии Раде Басту исключили из партии в связи с его призывами ввести санкции против России.