Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:51, 2 июля 2023Мир

Вучич заявил о нежелании Сербии присоединяться к антироссийским санкциям

Президент Сербии Вучич заявил, что страна не присоединится к санкциям против России

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Prva TV заявил, что его страна не желает присоединяться к антироссийским санкциям, вопреки желаниям других.

По словам главы государства, ряд сербских политиков регулярно посещают западные посольства, заходя туда «на пудинг» и для критики властей. «Сербия не будет вводить санкции против России столько, сколько выдержит. До сих пор мы выдержали полтора года, несмотря на усилия всех этих мастеров пудинга объяснить нам, как это выглядит», — заявил Вучич.

Он подчеркнул, что гордится независимостью сербского государства и политики.

Ранее стало известно, что министра экономики Сербии Раде Басту исключили из партии в связи с его призывами ввести санкции против России.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную угрозу мировой безопасности

    Вучич заявил о планах Косово синхронизировать нападение с атакой Украины

    Российский боец рассказал об активизации беспилотников ВСУ в районе Белогоровки

    Вучич заявил о нежелании Сербии присоединяться к антироссийским санкциям

    Путин примет участие в саммите ШОС

    Пробка перед въездом на Крымский мост снова увеличилась

    Неизвестные попытались поджечь автомобиль французского мэра

    В Совфеде заявили о выгоде США и Великобритании от беспорядков во Франции

    Польско-белорусскую границу собрались усилить

    В Турции объяснили невозможность сыграть товарищеский матч с Россией в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости