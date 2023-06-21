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02:14, 21 июня 2023Мир

Сербского министра исключили из партии из-за призывов к антироссийским санкциям

Министра экономики выгнали из партии «Единая Сербия» за призывы к антироссийским санкциям

Фото: Pixabay

Глава «Единой Сербии» Драган Маркович Палма рассказал, что министра экономики Сербии Раде Басту исключили из партии в связи с его призывами ввести санкции против России. Он добавил, что в правительство было подано прошение о его отставке, сообщает агентство Tanjug.

«Причина отставки в партии и прошения об отставке в правительстве — заявления Басты о том, что Сербия должна ввести санкции в отношении России и что все министры должны присоединиться к протестам в Белграде», — заявил Маркович, подчеркнув, что это полностью противоречит политике нынешних властей страны.

Он добавил, что еще 10 апреля, когда проходило заседание президиума движения, было принято единогласное решение об отстранении Басты от должности заместителя председателя партии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что их беседа с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества длилась около четырех минут и они не обсуждали санкции против России. Он уточнил, что республика продолжает отказываться от введения ограничительных мер в отношении Москвы.

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    Марина Совина
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