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18:40, 17 июля 2023Забота о себе

Фитнес-тренер назвал способы вернуться к тренировкам после отпуска

Фитнес-тренер Панов дал совет возвращаться к тренировкам после отдыха плавно и без стресса

Фото: Alexander Redl / Unsplash

Возвращаться к тренировкам после отпуска надо плавно и без стресса, уверен фитнес-тренер, эксперт-методист и координатор направления групповых программ XFIT Руслан Панов. Этот и несколько других способствующих нормализации спортивного режима советов он дал в беседе с «Лентой.ру».

По словам Панова, на отдыхе люди, как правило, отступают от принципов правильного питания и меньше занимаются спортом, из-за чего в результате набирают лишние килограммы. По возвращении многие стремятся как можно скорее вернуться в былую форму и совершают стандартные ошибки при тренировках.

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В качестве основного способа правильно войти в режим и ритм Панов назвал отсутствие спешки.

Возвращение к тренировкам должно проходить без излишней резкости. С места в карьер — подход опасный, неэффективный и быстро демотивирующий. Не стоит сразу после отпуска изнурять себя высокоинтенсивными тренировками и жесткими диетами с низкой калорийностью

Руслан Пановфитнес-тренер

В первые две недели после отпуска стоит отдавать предпочтение тренировкам низкой или средней интенсивности, например кардио на эллипсоидном тренажере, легкому сайклингу, функциональным и силовым нагрузкам, объяснил Панов. Оптимальная частота занятий — три-четыре раза в неделю. В этот период приветствуется ежедневный миофасциальный массаж.

По словам Панова, чтобы подстегнуть метаболизм на первых тренировках, достаточно в первую неделю выполнять базовые упражнения со средними весами в силовом режиме, кардио и функциональные упражнения на баланс — с весом собственного тела.

После перерыва тренировки высокой интенсивности могут спазмировать мышцы, сделав недоступной дальнейшую работу, а отсутствие периода восстановления и отдыха между занятиями приведет к остановке прогресса, так как постоянно сокращенные мышцы не будут работать, как нужно

Руслан Пановфитнес-тренер

Также собеседник «Ленты.ру» отметил, что питание после отпуска стоит изменить не в количественном, а в качественном отношении. Он посоветовал заменить фастфуд и десерты на сбалансированное питание с достаточным количеством белка, полезных жиров и сложных углеводов в рационе.

Лучше сделать завтрак максимально плотным, обед — средним и ужин — очень скудным. Такая система питания позволит получить достаточное количество энергии для физической активности и остановит процесс разрастания жировой ткани

Руслан Пановфитнес-тренер

Ранее фитнес-эксперт Денис Соломин назвал три лучших упражнения на пресс для начинающих. В топ-3 он включил планку на локтях, обратные скручивания, удерживающие мышцы в напряжении на более длительный период и воздействующие на нижнюю часть живота, а также упражнение «мертвый жук».

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    Наталья Обрядина
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