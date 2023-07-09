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00:41, 10 июля 2023Спорт

Фитнес-эксперт назвал три лучших упражнения на пресс для начинающих

Фитнес-эксперт включил планку на локтях в топ-3 упражнений на пресс для начинающих

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Фитнес-эксперт Денис Соломин назвал три лучших упражнения на пресс для начинающих. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист включил в топ-3 планку на локтях. Он подчеркнул, что во время выполнения упражнения необходимо подкручивать таз в сторону грудной клетки за счет напряжения пресса, чтобы избегать прогиба в пояснице. Отмечается, что начинать можно с 10-20 секунд в таком упоре и постепенно увеличивать время.

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Еще одно полезное упражнение, по словам Соломина, — обратные скручивания, которые удерживают мышцы в напряжении на более длительный период и особенно качественно воздействует на нижнюю часть живота. Для выполнения нужно лечь на пол, прижать к полу лопатки и поясницу и вытянутые вдоль тела руки. Ноги приподнять так, чтобы бедра стояли вертикально, а колени были согнуты под углом 90 градусов. Далее необходимо подтягивать колени к груди, вслед за бедрами отрывая от пола ягодицы и нижнюю часть спины, затем медленно возвращаться в исходное положение.

Кроме того, специалист порекомендовал упражнение «мертвый жук». Исходное положение — лежа на спину, руки вытянуты вверх, ноги подняты и согнуты в коленях под углом 90 градусов. Поясница прижата к полу, ее, как отмечает тренер, важно не отрывать на протяжении всего упражнения. Далее нужно опустить левую руку к полу за головой и одновременно выпрямить и опустить правую ногу так, чтобы обе конечности оказались почти параллельны земле. Затем вернуть конечности в исходное положение и движение повторить с другой рукой и ногой.

Ранее тренер Робин Бел назвала лучшие упражнения на диване для растяжки. Тренер посоветовала начать с того, чтобы положить ногу на диван, так чтобы колено касалось пола. Далее нужно задержаться в этом положении на десять секунд, что снимет тяжесть с колен.

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    Андрей Стрельцов
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