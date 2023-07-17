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21:45, 17 июля 2023Мир

На Западе заявили о необъявленной войне США с Россией на Украине

Экс-судья Наполитано: США находятся в состоянии необъявленной войны с Россией на Украине

Фото: Pixabay

Бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в эфире своего YouTube-канала заявил, что США находятся в состоянии необъявленной войны с Россией на Украине.

Политик порассуждал о том, может ли Конгресс одобрить войну с Россией, и дал ответ, что не может, поскольку было подписано соглашение о том, что Вашингтон может объявить войну только против государства, которое представляет непосредственную угрозу нацбезопасности Соединенных Штатов.

«Россия таковой не является. Зато мы стали той самой угрозой для Москвы», — заявил экс-судья.

По его словам, США на сумму более 50 миллиардов долларов предоставили Киеву оборудование и вооружение, которые используются против российских военных.

Таким образом, американский лидер Джо Байден фактически ведет необъявленную войну против России, указал Наполитано. Он добавил, что военные Соединенных Штатов уже находятся на Украине, хотя и не носят там военную форму своего государства.

Ранее ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен оценил стратегию президента России Владимира Путина против Украины и Запада. По его словам, российский лидер, во-первых, исчерпал боевые возможности Вооруженных сил Украины, во-вторых, позволил миру увидеть президента Украины Владимира Зеленского таким, какой он есть, и разоблачил ложь Запада.

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    Марина Совина
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