В Запорожской области заявили о безопасности сухопутного маршрута в Крым

Вице-премьер Запорожской области Козенко: сухопутный маршрут в Крым безопасен

Сухопутный маршрут в Крым безопасен, поскольку его контролируют российские силовые ведомства. Об этом заявил вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко, передает РИА Новости.

По его словам, путь контролируется Росгвардией, военной полицией, а также Министерством внутренних дел (МВД), благодаря чему обеспечена работа ГИБДД и находятся блок-посты.

Он также отметил, что с понедельника, 17 июля, на маршруте начнут круглосуточную работу автозаправочные комплексы, которые предоставят необходимый сервис туристам, передвигающимся по территории Запорожской области.