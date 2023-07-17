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16:55, 17 июля 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили о безопасности сухопутного маршрута в Крым

Вице-премьер Запорожской области Козенко: сухопутный маршрут в Крым безопасен

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Сухопутный маршрут в Крым безопасен, поскольку его контролируют российские силовые ведомства. Об этом заявил вице-премьер правительства Запорожской области Андрей Козенко, передает РИА Новости.

По его словам, путь контролируется Росгвардией, военной полицией, а также Министерством внутренних дел (МВД), благодаря чему обеспечена работа ГИБДД и находятся блок-посты.

Он также отметил, что с понедельника, 17 июля, на маршруте начнут круглосуточную работу автозаправочные комплексы, которые предоставят необходимый сервис туристам, передвигающимся по территории Запорожской области.

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    Алевтина Запольская
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