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15:33, 17 июля 2023Россия

Возможный момент падения Су-25 в море в Краснодарском крае сняли на видео

Очевидцы сняли на видео возможный момент падения Су-25 в море в Ейске на Кубани

Очевидцы сняли на видео возможный момент падения Су-25 в море в Ейске на Кубани. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Барахолка Ейск».

На кадрах с кубанского пляжа видно, что при падении самолет поднял в воздух огромные всплески воды.

По предварительным данным, пилота штурмовика удалось спасти. Власти региона не комментировали случившееся.

Известно, что штурмовик выполнял учебный полет и потерпел крушение недалеко от аэродрома.

Похожий инцидент произошел 4 июля на Камчатке — там потерпел крушение истребитель МиГ-31. Борт Минобороны также упал во время выполнения планового учебного полета.

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    Марк Леонов
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