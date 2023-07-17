Возможный момент падения Су-25 в море в Краснодарском крае сняли на видео
Очевидцы сняли на видео возможный момент падения Су-25 в море в Ейске на Кубани
Очевидцы сняли на видео возможный момент падения Су-25 в море в Ейске на Кубани. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Барахолка Ейск».
На кадрах с кубанского пляжа видно, что при падении самолет поднял в воздух огромные всплески воды.
По предварительным данным, пилота штурмовика удалось спасти. Власти региона не комментировали случившееся.
Известно, что штурмовик выполнял учебный полет и потерпел крушение недалеко от аэродрома.
Похожий инцидент произошел 4 июля на Камчатке — там потерпел крушение истребитель МиГ-31. Борт Минобороны также упал во время выполнения планового учебного полета.