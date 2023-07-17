В США удивились срывом хитрой атаки ВСУ одним российским танком

Forbes: всего один российский танк сорвал хитрую атаку ВСУ благодаря мужеству экипажа

Всего один российский танк смог остановить агрессивную атаку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря мужеству экипажа. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

В своем материале журналист из США отметил, что украинские военные планировали использовать стремительную и хитрую тактику с использованием легкой и тяжелой техники. Отряды морской пехоты явно опережали свои танки поддержки, оставляя позади тяжелую огневую мощь, необходимую для удержания успехов. «Неожиданное появление одного русского танка, похоже, сорвало атаку», — написал Экс.

Он пояснил, что в подобных операциях одно-единственное «твердое препятствие» может разбить все наступление, если половина атакующих сил движется слишком быстро. В данном случае таким препятствием стал экипаж танка, который «не побоялся выстоять и сразиться с более крупными и быстрыми украинскими силами», удивился Экс.

Ранее сообщалось, что ВСУ изменили тактику атаки беспилотными аппаратами. По словам директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, в атаке на Севастополь украинские войска применили скорректированную тактику.