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03:56, 17 июля 2023Интернет и СМИ

В США удивились срывом хитрой атаки ВСУ одним российским танком

Forbes: всего один российский танк сорвал хитрую атаку ВСУ благодаря мужеству экипажа

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Всего один российский танк смог остановить агрессивную атаку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря мужеству экипажа. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

В своем материале журналист из США отметил, что украинские военные планировали использовать стремительную и хитрую тактику с использованием легкой и тяжелой техники. Отряды морской пехоты явно опережали свои танки поддержки, оставляя позади тяжелую огневую мощь, необходимую для удержания успехов. «Неожиданное появление одного русского танка, похоже, сорвало атаку», — написал Экс.

Он пояснил, что в подобных операциях одно-единственное «твердое препятствие» может разбить все наступление, если половина атакующих сил движется слишком быстро. В данном случае таким препятствием стал экипаж танка, который «не побоялся выстоять и сразиться с более крупными и быстрыми украинскими силами», удивился Экс.

Ранее сообщалось, что ВСУ изменили тактику атаки беспилотными аппаратами. По словам директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, в атаке на Севастополь украинские войска применили скорректированную тактику.

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    Марина Совина
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