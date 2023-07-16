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19:22, 16 июля 2023Россия

ВСУ изменили тактику атаки беспилотниками

Военный эксперт Кнутов: ВСУ применили в атаке на Севастополь скорректированную тактику

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику атаки беспилотными аппаратами. Об этом сообщает газета «Взгляд».

По словам опрошенного изданием директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, в атаке на Севастополь украинские войска применили скорректированную тактику. «Сначала со стороны ВСУ была проверка готовности средств противовоздушной обороны (ПВО) — они запустили один беспилотник, а чуть позже этой же ночью отправили против нас уже рой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — заметил военный эксперт.

«Что касается морской части операции, то ВСУ пытались атаковать Крым с беспилотниками полупогруженного типа, которые труднее обнаружить», — заявил Юрий Кнутов. Однако, по словам специалиста, дежурные силы уничтожили беспилотники противника на довольно большом расстоянии от берега.

Автор Telegram-канала «Рыбарь» также отметил, что Вооруженные силы Украины изменили район запуска БПЛА. Если раньше беспилотники запускали из Одессы, то в этот раз взлет осуществлялся с юга Одесской области. «Там находится аэродром Арциз, и вполне вероятно, что беспилотники полетели оттуда», — заключил автор.

Утром, 16 июля стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и флот отразили атаку девяти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь. Из-за атаки в городе приостановили движение катеров и паромов.

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    Андрей Ставицкий
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