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21:37, 17 июля 2023Россия

В Адыгее нашли тело пропавшего месяц назад туриста

В Адыгее нашли тело 28-летнего туриста из Краснодара, унесенное в июне течением реки

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Спасатели обнаружили тело туриста из Краснодара, которого 18 июня унесло течением после прыжка в реку Белую около станицы Даховской в предгорье Адыгеи. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) России по республике.

Как уточнили в ведомстве, тело 28-летнего мужчины нашли около 18:00 в понедельник, 17 июля, почти месяц после того, как он пропал. «Тело мужчины найдено в русле реки Белой в районе поселка Каменномостский Майкопского района на расстоянии более чем в 20 километров от места происшествия», — добавили в пресс-службе. На данный момент на месте обнаружения трупа работают следователи. Тело направят на судебно-медицинскую экспертизу.

В июне житель Краснодара вместе со знакомыми решил искупаться в реке Белой, прыгнув со скалы. Прыжок сняли на телефон, на кадрах видно, как молодого человека уносит течением реки.

Ранее турист из Марий Эл пропал в Сочи во время купания в море. Мужчина ушел купаться, а когда через 25 минут он не вернулся, родственники подняли тревогу.

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    Марина Совина
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