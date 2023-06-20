Турист из российского региона пропал в Сочи во время купания в море

«Известия»: турист из Марий Эл пропал в Сочи во время купания в море

В Сочи сотрудники экстренных служб второй день ищут пропавшего в море туриста из Марий Эл. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

В Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС сообщили, что мужчина пропал 18 июня около 16:00. По словам супруги пропавшего, семья отдыхала на пляже «Ривьера». Мужчина ушел купаться, а когда через 25 минут он не вернулся, родственники подняли тревогу. После к поискам подключились МЧС, полиция и водолазы.

Пропавшего искали весь день. Уточняется, что туриста не удалось обнаружить ни в моргах, ни в больницах города. «Надежда есть. Маленький шанс, что живой. (...) Надеемся, что он живой и что вернется», — уточнила она.

Ранее в марте сообщалось, что российский турист пропал без вести во время восхождения на Борус в Красноярском крае. Спасатели получили сообщение от МЧС о пропаже двух мужчин, которые отправились на гору.