Россиянин пропал в горах Красноярского края

Россиянин пропал без вести на горе Борус в Красноярском крае

Российский турист пропал без вести во время восхождения на гору Борус в Красноярском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале службы спасения региона.

Во вторник ночью, 7 марта, спасатели получили сообщение от МЧС о пропаже двух мужчин, которые отправились на гору в понедельник, 6 марта. С тех пор местонахождение россиян было неизвестно.

Позже один из путешественников был найден, он самостоятельно вышел на поисковую группу. Мужчина уведомил, что его попутчик пошел в противоположном направлении, связь с ним отсутствует.

Отмечается, что в поисках туриста задействованы работники Шушенской спасательной станции, сотрудники МВД и волонтеры.

Ранее в марте спасатели обнаружили тело россиянина, пропавшего без вести на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. По словам близких мужчины, он находился в Приэльбрусье, не вернулся домой в указанное время и перестал выходить на связь.