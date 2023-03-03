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12:58, 3 марта 2023Путешествия

В горах Кабардино-Балкарии нашли тело пропавшего без вести россиянина

На горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии нашли тело пропавшего без вести жителя Тулы

Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

Спасатели нашли тело россиянина, пропавшего без вести на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России республике.

Тело заблудившегося в горах жителя Тулы обнаружили без признаков жизни в пятницу, 3 марта, примерно в 12 часов дня по московскому времени. «В данный момент спасателями осуществляется транспортировка тела вниз на поляну Азау», — говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что в работах участвуют 11 работников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники.

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Фариза Бацазова
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