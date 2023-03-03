В горах Кабардино-Балкарии нашли тело пропавшего без вести россиянина

На горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии нашли тело пропавшего без вести жителя Тулы

Спасатели нашли тело россиянина, пропавшего без вести на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России республике.

Тело заблудившегося в горах жителя Тулы обнаружили без признаков жизни в пятницу, 3 марта, примерно в 12 часов дня по московскому времени. «В данный момент спасателями осуществляется транспортировка тела вниз на поляну Азау», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в работах участвуют 11 работников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и две единицы техники.

