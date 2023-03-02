Российский турист пропал в горах Кабардино-Балкарии

Житель Тулы пропал на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии

Российский турист пропал на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России республике.

Заблудившимся путешественником оказался 38-летний житель Тулы. Информация о пропаже мужчины поступила от его родственников утром в четверг, 2 марта.

По словам близких туриста, он находился в Приэльбрусье, не вернулся домой в указанное время и перестал выходить на связь.

Отмечается, что пятеро сотрудников Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России отправились на поиски россиянина. До сих пор неизвестно, в каком именно районе горы может находиться мужчина.

Ранее в феврале стало известно, что альпинист из Читы скончался во время восхождения на Эльбрус. Мужчина был в составе группы из пяти человек. Предположительно, у россиянина случился сердечный приступ.

