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11:20, 2 марта 2023Путешествия

Российский турист пропал в горах Кабардино-Балкарии

Житель Тулы пропал на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии

Фото: МЧС России / Главное управление по Кабардино-Балкарской Республике

Российский турист пропал на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России республике.

Заблудившимся путешественником оказался 38-летний житель Тулы. Информация о пропаже мужчины поступила от его родственников утром в четверг, 2 марта.

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По словам близких туриста, он находился в Приэльбрусье, не вернулся домой в указанное время и перестал выходить на связь.
Отмечается, что пятеро сотрудников Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России отправились на поиски россиянина. До сих пор неизвестно, в каком именно районе горы может находиться мужчина.

Ранее в феврале стало известно, что альпинист из Читы скончался во время восхождения на Эльбрус. Мужчина был в составе группы из пяти человек. Предположительно, у россиянина случился сердечный приступ.

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Фариза Бацазова
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