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18:31, 17 июля 2023Моя страна

Новосибирскую телебашню превратят в огромную световую инсталляцию

В Новосибирске на телебашне установят архитектурную подсветку и огромный экран

Фото: Maykova Galina / Shutterstock / Fotodom

На 198-метровой телебашне, расположенной на улице Римского-Корсакова в Ленинском районе Новосибирска, установят экран высотой восемь метров и динамическую архитектурную подсветку. Об этом сообщает служба новостей «Новосибирские новости» со ссылкой на заместителя главного инженера филиала «Сибирский региональный центр» ФГУП «РТРС» Евгения Акимова.

Телебашня превратится в гигантскую световую инсталляцию восьмого августа. Отмечается, что лампы подсветки смогут менять цвета в зависимости от заданной программы. Огромный медиаэкран, опоясывающий сооружение со всех сторон, установят на отметке в 140 метров. На нем в праздники будут транслировать тематические видеоролики.

Тематические видеоинсталляции и подсветку будут включать ежедневно с наступлением сумерек. Зимой это около 17:00, летом — примерно 21:00.

Ранее сообщалось, что в Приморье с начала года благоустроили 28 дворов и 86 общественных пространств в 26 населенных пунктах. На остальных территориях ремонтные работы в настоящий момент все еще не завершены и находятся на разной стадии готовности.

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    Алиса Удовик
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