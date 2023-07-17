Новосибирскую телебашню превратят в огромную световую инсталляцию

В Новосибирске на телебашне установят архитектурную подсветку и огромный экран

На 198-метровой телебашне, расположенной на улице Римского-Корсакова в Ленинском районе Новосибирска, установят экран высотой восемь метров и динамическую архитектурную подсветку. Об этом сообщает служба новостей «Новосибирские новости» со ссылкой на заместителя главного инженера филиала «Сибирский региональный центр» ФГУП «РТРС» Евгения Акимова.

Телебашня превратится в гигантскую световую инсталляцию восьмого августа. Отмечается, что лампы подсветки смогут менять цвета в зависимости от заданной программы. Огромный медиаэкран, опоясывающий сооружение со всех сторон, установят на отметке в 140 метров. На нем в праздники будут транслировать тематические видеоролики.

Тематические видеоинсталляции и подсветку будут включать ежедневно с наступлением сумерек. Зимой это около 17:00, летом — примерно 21:00.

Ранее сообщалось, что в Приморье с начала года благоустроили 28 дворов и 86 общественных пространств в 26 населенных пунктах. На остальных территориях ремонтные работы в настоящий момент все еще не завершены и находятся на разной стадии готовности.