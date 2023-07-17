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17:31, 17 июля 2023Мир

США призвали Россию вернуться к выполнению зерновой сделки

Белый дом призвал Россию пересмотреть решение о выходе из зерновой сделки

Фото: Andrew Kravchenko / AP

США призывает Россию немедленно пересмотреть решение о выходе из зерновой сделки ради обеспечения мировой продовольственной безопасности. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж, сообщает Reuters.

«США призывает правительство России незамедлительно пересмотреть свое решение», — призвал Ходж, добавив, что «решение Москвы о выходе из черноморской инициативы нанесет вред миллионам человек».

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение Москвы об окончании действия зерновой сделки окончательное, никаких дополнительных переговоров без выполнения российских требований по черноморской инициативы не планируется.

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    Виктория Кондратьева
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