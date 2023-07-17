Россия назвала решение по зерновой сделке окончательным

Зампостпреда РФ при ООН Полянский назвал решение Москвы по зерновой сделке окончательным

Решение Москвы об окончании действия зерновой сделки окончательное. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что, насколько ему известно, никаких дальнейших приговоров о возможном продлении не ведется и не планируется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.