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17:22, 17 июля 2023Мир

Россия назвала решение по зерновой сделке окончательным

Зампостпреда РФ при ООН Полянский назвал решение Москвы по зерновой сделке окончательным

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Решение Москвы об окончании действия зерновой сделки окончательное. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

Дипломат отметил, что, насколько ему известно, никаких дальнейших приговоров о возможном продлении не ведется и не планируется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Он отметил, что часть, касающаяся России в этой черноморской инициативе, не выполнена до сих пор.

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    Семен Александров
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