США направили истребители F-16 в район Персидского залива для защиты от Ирана

США направили истребители F-16 в район Персидского залива для защиты кораблей от Ирана

США направляют истребители F-16 в район Персидского залива, чтобы помочь защитить корабли от захвата Ираном в Ормузском проливе. Об этом сообщает CNN.

Этот шаг был предпринят чуть более недели спустя после того, как Иран попытался захватить два нефтяных танкера в районе пролива. Иранский корабль открыл огонь по одному из танкеров и отступил только после того, как на место происшествия прибыл американский эсминец с управляемыми ракетами.

«Военно-морские силы Ирана действительно пытались захватить коммерческие танкеры, законно проходящие через международные воды», — заявил пресс-секретарь Пятого флота ВМС США Тим Хокинс.

Отмечается, что F-16, прибывающие в регион, обеспечат прикрытие с воздуха кораблям, движущимся по жизненно важным водным путям, и повысят видимость американских военных в регионе в попытке сдержать аналогичные действия Ирана.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News рассказал о перспективах ядерной сделки с Ираном. По его словам, Соединенные Штаты на данный момент сфокусированы на переговорах с Ираном о возвращении удерживаемых там американских граждан. Отвечая на вопрос о наличии неформальных коммуникаций США и Ирана по новой ядерной сделке, Кирби заявил, что «никакой сделки сейчас нет».