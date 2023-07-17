В Турции призвали отказаться от доллара в торговле с Россией

Aydınlık: политик Топкурулу предложил обмениваться с РФ товарами и отказаться от доллара

Представитель турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу призвал отказаться от доллара в торговле с Россией, перейдя вместо этого на политику обмена товарами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Aydınlık.

Топкурулу отметил, что потребность в долларе в стране возникает из-за необходимости покупать за эту валюту электроэнергию. Он призвал разработать метод обмена товарами с поставщиками электроносителей — Россией, Ираном и Ираком. В 2022 году потребность Турции в иностранной валюте составила 48 миллиардов долларов, при этом за электроносители заплатили более 50 миллиардов долларов.

К концу 2022 года экспорт товаров из Турции в Россию достиг рекорда (1,3 миллиарда долларов).

Ранее исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин говорил, что США сами создали ситуацию, при которой в мире начались поиски альтернативы доллару. Он указал на широкое использование юаня различными странами для торговли с КНР.