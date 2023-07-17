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17:57, 17 июля 2023Среда обитания

Украинцы пожаловались на невозможность оплачивать аренду жилья в Великобритании

The Times: власти Великобритании не оказывают помощи украинским беженцам в оплате жилья
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Власти Великобритании неохотно помогают украинским беженцам решать жилищные вопросы — искать жилье, а также платить аренду, сообщает The Times.

Изданию на неподъемную арендную плату и проблемы с жильем пожаловались несколько беженок, а также организация помощи украинским женщинам Sunflower Sisters. Этот проект обвинил британское правительство в том, что оно предлагает беженцам «неадекватные жилищные решения», вынуждающие их вернуться на Украину.

В настоящее время в Великобритании действует программа, предлагающая частным лицам стать так называемыми спонсорами беженцев — то есть содействовать им в получении визы, а также предоставлять жилье.

Как заявили Sunflower Sisters, власти не могут оперативно помочь украинцам, которые из-за расторжения договоров со спонсорами оказались на грани бездомности. «Реальность такова, что украинцы часто находятся в самом низу списка у агентов, которые ищут новых арендаторов, и лишь немногие из них накопили достаточно денег, чтобы иметь возможность оплатить аренду на несколько месяцев вперед», — рассказали в организации.

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Так, беженка по имени Юлия пожаловалась, что у нее не сложились отношения с ее спонсором, после чего она оказалась почти на улице. При этом женщина рассказала, что власти заявили, что для оказания помощи с жильем ей потребуются документы, которые могут быть только у постоянно проживающих в стране. Украинка Ирина Емельянова сообщила изданию, что вернулась с двумя детьми в Киев в марте после того, как спонсор, у которого она жила год, попросил ее уехать. Женщина заявила, что не смогла остаться в стране из-за неподъемной арендной платы.

За июнь в стране было зарегистрировано около 500 украинских семей, проживающих в выделенном им властями временном жилье. При этом все больше украинцев в стране получают пособие как бездомные. В июне более шести тысяч украинских семей должны были получить такое пособие.

О тяжелых условиях жизни в Британии и невозможности остаться в стране беженцы рассказывали и ранее. Покинувшие Киев британец Джо Плэйс и уроженка Украины Ирина Плэйс были вынуждены вернуться обратно в страну из-за невозможности платить за аренду. По словам Плэйса, снять дом в Британии можно за 1500 фунтов стерлингов (около 105 тысяч рублей) в месяц, на Украине же жилье стоит 500 фунтов стерлингов (примерно 35 тысяч рублей).

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    Мария Черкасова
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