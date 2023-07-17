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08:42, 17 июля 2023Среда обитания

В России за две недели подорожали новостройки

«Этажи»: за 14 дней квадратный метр в новостройках подорожал на 1,7 процента

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

За последние две недели в России подорожал квадратный метр жилья в новостройках. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные участников рынка недвижимости.

В федеральной компании «Этажи» отметили, что в среднем цены за последние 14 дней повысились на 1,7 процента, при этом до этого момента годовой прирост достигал 3,7 процента. По данным «Циан Аналитики», за две недели в 16 городах-миллионниках «квадрат» в новостройке прибавил в цене 0,3 процента, за месяц — 0,8 процента.

Среди причин, которые привели к подобной динамике, эксперты назвали активность частных инвесторов, а также увеличение себестоимости строительства. Так, в последнее время подорожали материалы, выросли накладные расходы и затраты на оплату труда.

Ранее в компании «Метриум» пришли к выводу, что за прошедшие пять лет новостройки в старой Москве подорожали больше чем в два раза — динамика достигла 61,2 процента, квадратный метр нового жилья в среднем стал стоить 480,8 тысячи рублей.

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    Нина Ташевская
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