62-летняя супермодель раскрыла секреты сохранения моложавой внешности и здоровья

Fox News: 62-летняя модель Кэрол Энн Альт назвала сыроедение секретом молодости

62-летняя американская модель и актриса Кэрол Энн Альт раскрыла секреты сохранения молодости. Об этом сообщает Fox News.

Альт рассказала, что изменила свой образ жизни около 30 лет назад. По словам супермодели, в возрасте 35 лет ей не нравилось свое отражение в зеркале, она была неуверенной в себе, часто ощущала усталость и нередко сравнивала себя с юными моделями. Женщина попыталась вернуть прежнюю энергичность с помощью различных диет, однако никаких изменений не почувствовала. Однажды подруга посоветовала ей попробовать сыроедение — систему питания, в которой полностью исключается употребление пищи, подвергнутой тепловой обработке. Альт утверждает, что именно это помогло ей вновь стать активной и стройной.

Уже долгие годы модель ест только свежие фрукты и овощи, а также органическое мясо и свежую рыбу. «Я больше не вспоминаю о том, что меня беспокоило. Изжога, головные боли, воспаления слизистой носа, инфекции — больше они меня не тревожили. Я практически мгновенно избавилась от этих проблем», — утверждает она. Но своим внешним видом Альт обязана не только сыроедению. Вторым секретом сохранения моложавой внешности и здоровья модель назвала спорт. Она регулярно ходит в спортзал, где совмещает кардио- и силовые тренировки, прыгает на батуте, а также занимается йогой и пилатесом.

Ранее сообщалось, что 40-летняя жительница Великобритании, выглядящая вдвое моложе своего возраста, раскрыла секрет моложавой внешности. По словам женщины, окружающие нередко принимают ее за молодую девушку и путают с подругой или старшей сестрой дочери.

