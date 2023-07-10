Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:05, 10 июля 2023Из жизни

40-летняя женщина с внешностью 17-летней девушки раскрыла свой секрет

Молодо выглядящая женщина из Великобритании считает секретом своей внешности хорошие гены

Фото: @carlyjohnson123

40-летняя жительница британского города Стокпорт, выглядящая вдвое моложе своего возраста, раскрыла секрет моложавой внешности. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Карли Джонсон, окружающие нередко принимают ее за молодую девушку и путают с подругой или старшей сестрой дочери, 17-летней Кии Дуглас. «Однажды мы пошли в ресторан на 17-летие Киа, и я попросила официанта сфотографировать нас с дочерью, когда она вернется из туалета, — рассказывает женщина. — Он так растерялся... Ему казалось, что мы две подруги, которые пришли на ужин».

Джонсон не прилагает особых усилий, чтобы выглядеть моложе, и считает, что все дело в хороших генах. Она отметила, что ее мать и бабушка также выглядят моложе своего возраста.

Материалы по теме:
«Доживу до 180 лет, если выживу» Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Доживу до 180 лет, если выживу»Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
8 февраля 2019
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал» Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
7 марта 2019

Женщина призналась, что ее привлекают молодые мужчины. «Хотя мне 40, я молода душой, поэтому думаю, что мышление у мужчин постарше отличается от моего», — говорит она. Джонсон надеется, что в будущем, когда ее дочери исполнится 18 лет, они будут ходить на вечеринки.

Ранее 65-летний житель Великобритании, выглядящий на 20 лет моложе своего возраста, перечислил продукты, которые, на его взгляд, являются самыми вредными для здоровья. Секретом своего здоровья мужчина считает трехмесячное интервальное голодание.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР заявили о смене тактики ВСУ

    Работу Керченской паромной переправы снова приостановили

    Скелет тигра и части тел диких животных изъяли у российских контрабандистов

    Устройство складного смартфона Google проверили на видео

    Улицы и торговый центр подтопило из-за ливней в российском городе

    В России установили новый рекорд по банкротству граждан

    Германия заявила об отсутствии консенсуса в НАТО по членству Украины

    Футболист клуба РПЛ рассказал о месячных тратах

    Сотрудники аэропорта Стамбула попытались отобрать у россиянки инвалидное кресло

    Стоматолог назвал оптимальную продолжительность жевания резинки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости