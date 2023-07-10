40-летняя женщина с внешностью 17-летней девушки раскрыла свой секрет

Молодо выглядящая женщина из Великобритании считает секретом своей внешности хорошие гены

40-летняя жительница британского города Стокпорт, выглядящая вдвое моложе своего возраста, раскрыла секрет моложавой внешности. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Карли Джонсон, окружающие нередко принимают ее за молодую девушку и путают с подругой или старшей сестрой дочери, 17-летней Кии Дуглас. «Однажды мы пошли в ресторан на 17-летие Киа, и я попросила официанта сфотографировать нас с дочерью, когда она вернется из туалета, — рассказывает женщина. — Он так растерялся... Ему казалось, что мы две подруги, которые пришли на ужин».

Джонсон не прилагает особых усилий, чтобы выглядеть моложе, и считает, что все дело в хороших генах. Она отметила, что ее мать и бабушка также выглядят моложе своего возраста.

Женщина призналась, что ее привлекают молодые мужчины. «Хотя мне 40, я молода душой, поэтому думаю, что мышление у мужчин постарше отличается от моего», — говорит она. Джонсон надеется, что в будущем, когда ее дочери исполнится 18 лет, они будут ходить на вечеринки.

Ранее 65-летний житель Великобритании, выглядящий на 20 лет моложе своего возраста, перечислил продукты, которые, на его взгляд, являются самыми вредными для здоровья. Секретом своего здоровья мужчина считает трехмесячное интервальное голодание.