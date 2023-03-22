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12:04, 22 марта 2023Из жизни

Молодо выглядящий 65-летний мужчина раскрыл свой секрет

Тренер Уэйн Лил посоветовал избегать энергетических напитков, хот-догов и фастфуда

Фото: @WayneLeal

65-летний житель Великобритании, выглядящий на 20 лет моложе своего возраста, перечислил продукты, которые на его взгляд, являются самыми вредными для здоровья. Об этом пишет издание Daily Express.

Уэйн Лил из Лондона работает персональным тренером. Хотя ему уже 65, он отличается моложавой внешностью, и многие новые знакомые дают ему не больше сорока лет. Секретом своего здоровья Лил называет трехмесячное интервальное голодание. «В нем нет никакого плана питания, ограничений или стресса. Оно научит вас самодисциплине в еде», — считает Лил.

Кроме того, Лил тщательно избегает некоторых напитков и продуктов. Он посоветовал никогда не притрагиваться к энергетическим напиткам, хот-догам и прочему фастфуду. «Когда смотришь на то, что входит в их состав, складывается впечатление, что читаешь научную статью, а не рецепт», — говорит он.

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Лил также дал несколько советов по поддержанию моложавой внешности. Он считает, что одним из главных признаков молодости является правильная осанка. Он рассказал, что всегда чистит зубы по утрам, прислонившись спиной к стене, чтобы задать позвоночнику правильно положение. Также он посоветовал регулярно делать приседания, которые считает отличным способом поддержать мышцы в тонусе и стать сильнее.

Ранее секретами красоты поделилась молодо выглядящая жительница австралийского города Голд-Кост: 44-летняя женщина рассказала, что очень любит самые простые средства для ухода за кожей.

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Никита Савин
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