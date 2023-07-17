Желающих похудеть россиян предостерегли от обезжиренных продуктов

Елена Малышева предупредила, что обезжиренные продукты не помогают похудеть

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева предупредила желающих похудеть россиян, что обезжиренные продукты на самом деле не помогают сбросить вес. В выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале она объяснила, что в них содержится много углеводов. Запись передачи доступна на платформе Rutube.

«Казалось бы, логика есть: чем меньше жира (жир самый калорийный, в одном грамме 9 килокалорий), тем лучше жизнь. Но дело в том, что мы поправляемся не от жира, а от углеводов», — отметила Малышева. При этом доктор предупредила, что в обезжиренных продуктах содержится много углеводов.

Она объяснила, что чем больше углеводов употребляет человек, тем выше у него уровень инсулина. Это, по словам врача, приводит к повышению аппетита. «Инсулин откладывает жир. Поэтому мы должны следить не столько за жирами, сколько за углеводами», — предостерегла Малышева.

Она также рекомендовала тем, кто хочет снизить вес, при выборе продуктов ориентироваться на то, сколько в них углеводов.

Ранее Малышева и кардиолог Гандельман рассказали россиянам, как можно снизить давление без приема медикаментов. Они посоветовали включить в рацион продукты, богатые витамином В3.