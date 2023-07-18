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11:55, 18 июля 2023Культура

Экс-сотрудники Пугачевой раскрыли ее гонорар за концерт на частном мероприятии

«КП»: Алла Пугачева может выступить на частном мероприятии за 50 миллионов рублей

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Бывшие сотрудники российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой раскрыли ее гонорар за выступление на частном мероприятии. Об этом они сообщили в разговоре с «Комсомольской правдой».

По их словам, сумма за концерт исполнительницы без перелета на место его проведения начинается от 500 тысяч евро (примерно 50 миллионов рублей).

«Пока просто никто не предлагал таких сумм. Предложит ли? Шанс есть — небольшой. Поклонники богатые у Пугачевой были — но теперь все экономят, а также учитывают политические взгляды. Ну и нужно совпасть по возможности перелета, как известно, летает даже на частном самолете Алла Борисовна — "когда очень надо". В общем, надо сильно заинтересовать артистку», — признались экс-сотрудники исполнительницы.

В разговоре с изданием они также опровергли информацию о том, что Пугачева выступит в рамках фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале, о чем последняя сообщила накануне. По их словам, исполнительница хита «Миллион алых роз» придет на мероприятие в качестве зрителя.

Алла Пугачева переехала в Израиль вместе с супругом, ведущим и шоуменом Максимом Галкиным (внесен в реестр иноагентов), и двумя младшими детьми осенью прошлого года. Этим летом семья перебралась в Юрмалу, где арендовала особняк.

Ранее российский певец Игорь Наджиев рассказал о том, как Пугачева помешала его карьере.

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    Анастасия Астахова
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