На Украине захотели популяризовать английский язык

Глава Минкульта Украины Ткаченко заявил о плане по популяризации английского языка

Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что был подготовлен план действий, которые направлены на популяризацию английского языка в республике. Его слова приводит ТАСС.

«Нами подготовлен план действий по популяризации английского языка», — сказал Ткаченко. Министр подчеркнул, что Украина отстает от многих стран Европы по уровню знания английского языка. Как он утверждает, ведомство обнародует указанный план в ближайшее время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду страны законопроект, закрепляющий английский в качестве языка международного общения в республике. Согласно плану, к 2025 году доля фильмов, которые будут показывать на языке оригинала, составит 50 процентов, а к 2027 году — 100 процентов.

Позднее появились пять петиций против закона об английском языке. Одна из петиций просит главу государства наложить вето на законопроект. Другие четыре обращения содержат просьбу пересмотреть закон в части запрета на дубляж англоязычных фильмов.