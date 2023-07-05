Закон Зеленского об английском языке вызвал общественное недовольство

На сайте Зеленского появились пять петиций против закона об английском языке

На Украине появились пять петиций против закона об английском языке. Они опубликованы на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Одна из петиций просит главу государства наложить вето на законопроект. Она была зарегистрирована 4 июля, к утру среды ее поддержали 877 человек, при том, что для рассмотрения она должна набрать 25 тысяч голосов.

Другие четыре обращения содержат просьбу пересмотреть закон в части запрета на дубляж англоязычных фильмов. Согласно этой инициативе, фильмы на английском в кинотеатрах будут показывать на языке оригинала и сопровождать украинскими субтитрами.