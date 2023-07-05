Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:58, 5 июля 2023Бывший СССР

Закон Зеленского об английском языке вызвал общественное недовольство

На сайте Зеленского появились пять петиций против закона об английском языке

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

На Украине появились пять петиций против закона об английском языке. Они опубликованы на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Одна из петиций просит главу государства наложить вето на законопроект. Она была зарегистрирована 4 июля, к утру среды ее поддержали 877 человек, при том, что для рассмотрения она должна набрать 25 тысяч голосов.

Другие четыре обращения содержат просьбу пересмотреть закон в части запрета на дубляж англоязычных фильмов. Согласно этой инициативе, фильмы на английском в кинотеатрах будут показывать на языке оригинала и сопровождать украинскими субтитрами.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики и в военном комиссариате Сахалина

    Названо число нашедших работу через службу занятости молодых москвичей

    Задержание сотрудниками ФСБ финансировавшего ВСУ россиянина попало на видео

    Рассекречены умные очки и кольца от Samsung

    Умер министр транспорта Белоруссии

    Боррель раскрыл позицию ЕС по сожжению Корана

    Закон Зеленского об английском языке вызвал общественное недовольство

    В Молдавии решили не отказываться от Приднестровья ради членства в ЕС

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с ключами

    Мать подарила стеснительной дочери-геймерше пластическую операцию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости