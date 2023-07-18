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18:33, 18 июля 2023Экономика

В России подорожали подержанные автомобили

«Автостат»: в России машины с пробегом подорожали за полгода на 7,8 процента

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Подержанные автомобили в России за полгода подорожали почти на 7,8 процента. Об этом говорится в обзоре «Мониторинг цен на вторичном рынке», подготовленном экспертами аналитического агентства «Автостат».

Средняя цена машины с пробегом достигла в июле 2023 года 1 миллиона 417,6 тысячи рублей. Таким образом, по сравнению с январем такие автомобили подорожали на 102,7 тысячи рублей.

При этом по сравнению с показателем прошлого месяца цена на легковые авто на вторичном рынке увеличилась на 0,6 процента, или 8,3 тысячи рублей. Специалисты отмечают также существенный рост стоимости подержанных авто в годовом выражении — по сравнению с июлем 2022 года они стали в среднем дороже на 15,8 процента (плюс 193,6 тысячи рублей).

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Ранее «Автостат» сообщил, что продажи подержанных автомобилей в первом полугодии 2023 года выросли на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев было куплено 2,75 миллиона таких машин. Лидером по продажам оказался «АвтоВАЗ», россияне за это время приобрели 594 586 Lada с пробегом. На втором месте разместилась японская Toyota с 325 658 проданными машинами, на третьем — корейская Kia (155 982 авто).

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