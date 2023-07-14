В России взлетели продажи одного типа машин

«Автостат»: продажи легковых авто с пробегом в первом полугодии 2023 года выросли на 27%

За первое полугодие 2023 года россияне купили 2,75 миллиона подержанных автомобилей — на 27 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат».

Лидером по продажам за этот период оказался «АвтоВАЗ». Россияне за это время приобрели 594 586 подержанных легковых машин Lada. Рост динамики продаж «АвтоВАЗа» составил девять процентов. На втором месте разместилась японская Toyota с 325 658 проданными машинами (плюс 37,5 процента по отношению к аналогичному периоду 2022 года). На третьем разместилась корейская Kia — 155 982 авто (плюс 39 процентов). Четвертое место занял Hyundai — 154 956 легковых подержанных автомобилей (плюс 32 процента), на пятом — японский Nissan: 144 211 машин (плюс 28 процентов). При этом наибольший рост в годовом выражении показала Honda — продажи б/у машин этой марки взлетели на 55 процентов.

Всего в июне этого года россияне купили 501 888 легковых машин с пробегом — рост по сравнению с тем же месяцем прошлого года составил 42 процента. При этом на пятерку лидеров по итогам полугодия 2023 года приходится почти половина продаж на июнь.

Самым популярным автомобилем с пробегом в этом месяце стал Ford Focus. В июне россияне купили 10 631 машину этой марки (рост на 42 процента по сравнению с июнем 2022-го). Lada 2114 оказалась на втором месте (9817 машин, рост на 12 процентов), на третьем — Hyundai Solaris (9717, рост на 23 процента) и Kia Rio (9621, рост также на 23 процента). Пятерку лидеров замкнула Toyota Corolla (9246 машин, рост на 49 процента).

Европейские и японские подержанные машины ранее назвали главными конкурентами популярных у россиян китайских автомобилей. По данным «Авито Авто», россияне, которые собираются купить новую китайскую машину, в качестве альтернативы рассматривают тип подержанных вариантов европейских и японских марок. Например, покупатели нового Haval рассматривают Toyota RAV4, Kia K5 и Mitsubishi Outlander. Вместо Geely россияне задумываются о покупке Toyota Camry, Toyota Land Cruiser и Hyundai Elantra.