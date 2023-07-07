Названы главные конкуренты новых китайских автомобилей в России

«Авито Авто»: европейские и японские подержанные авто стали конкурентами новых китайских

«Авито Авто» назвал главных конкурентов новых китайских автомобилей в России — ими стали европейские и японские подержанные авто. Об этом со ссылкой на исследование сообщают «Известия».

В мае 2023 года спрос на автомобили с пробегом на «Авито Авто» вырос на 11 процентов, достигнув результатов февраля 2022 года. За год средняя стоимость авто с пробегом стала выше на 21 процент и достигла 1,15 миллиона рублей.

Оказалось, что пользователи, готовые купить новый китайский автомобиль, рассматривают в качестве альтернативы европейский или японский с пробегом. Эксперты рассказали, что покупатели нового Haval рассматривают одновременно Toyota RAV4, Kia K5 и Mitsubishi Outlander на вторичном рынке. Желающие же приобрести Geely засматриваются на подержанные Toyota Camry, Toyota Land Cruiser и Hyundai Elantra.

«Авито Авто» отмечает, больше всего покупатели заинтересованы во ввезенных из-за рубежа Audi Q7, BMW X7, Mercedes-Benz G-Класса, Volkswagen Jetta, Volkswagen Touareg, Skoda Superb, Kia Seltos, Lexus LX, Hyundai Sorento и Chevrolet Cobalt.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов рассказал, что в период с января по май 2023 года импорт автомобилей китайского производства в Россию вырос в три раза. Строительную технику начали завозить еще активнее, по сравнению с тем же периодом прошлого года поставки выросли в восемь раз, указал он.

В первом квартале 2023 года на китайские автомобили пришлось 43 процента купленных новых машин, хотя в 2022-м доля «китайцев» на российском рынке составляла 9 процентов.

