Завоз китайских автомобилей в Россию вырос в три раза

ФТС: импорт китайских автомобилей в январе-мае вырос в три раза по сравнению с 2022 годом

В период с января по май 2023 года импорт автомобилей китайского производства в Россию вырос в три раза. Об этом в интервью РИА Новости заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

По его словам, строительную технику начали завозить еще активнее, по сравнению с тем же периодом прошлого года поставки выросли в восемь раз. Давыдов уверен, что своим уходом из России западные производители подарили Китаю рынок в 200 миллионов человек (чиновник не уточнил, что входит в него, помимо России).

Ранее глава Росбанка Наталья Воеводина рассказала, что на кредиты на покупку автомобилей китайских марок (Geely, Haval и Chery) приходится 45 процентов всех займов. А если смотреть статистику по кредитам только на новые автомобили, то их доля достигает 69,3 процента.

В первом квартале 2023 года на китайские автомобили пришлось 43 процента купленных новых машин, хотя в 2022-м доля «китайцев» на российском рынке составляла 9 процентов.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов и гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин призывают поднять утилизационный сбор на автомобили (российским производителям его полностью компенсирует государство), потому что отечественные марки не могут выдерживать конкуренцию с зарубежными аналогами при нынешних ценах и хотят получить часть платежей от иностранных брендов.