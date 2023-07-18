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09:59, 18 июля 2023Мир

США обвинили российский истребитель в авиахулиганстве

Politico: США обвинили истребитель ВКС России в опасных маневрах над Сирией

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальные лица США обвинили ВКС России в опасных маневрах возле американского самолета в небе над Сирией. Информацию об авиахулиганстве приводит Politico.

Уточняется, что российский истребитель пролетел очень близко к американскому самолету воздушного наблюдения, вынудив его пройти через турбулентный след и поставив под угрозу жизни четырех членов экипажа. Инцидент стал значительной эскалацией в череде столкновений между американскими и российскими самолетами в Сирии за последние недели, сказал источник газеты.

Неизвестно, насколько близко российский истребитель подошел к американскому военному самолету. По словам чиновников, двухмоторный турбовинтовой самолет МС-12, который обычно используется силами специальных операций, осуществлял наблюдение в поддержку операций против группировки «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

С обвинениями в авиахулиганстве в адрес российских пилотов США выступали и ранее. 6 июля генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич сообщил, что российские истребители помешали американским беспилотникам в Сирии. Он отметил, что примерно в 10:40 по местному времени три американских БПЛА MQ-9 Reaper выполняли миссию, а «российские военные самолеты вели себя небезопасно и непрофессионально». Позднее командование США опубликовало видео, на котором пара российских истребителей совершает заход над американским дроном и выпускает над ним тепловые ловушки.

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    Анастасия Заикина
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