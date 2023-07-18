Украинский профессор рассказал о ставшей проклятием политике Европы по беженцам

Corriere Della Sera: политика принятия беженцев в Европе оказалась проклятием для Украины

Политика Европы по вопросу принятия украинских беженцев стала проклятием для Украины, поскольку привела к демографическому кризису. Об этом заявил украинский профессор Александр Деменчук, его слова приводит итальянская газета Corriere Della Sera.

По словам эксперта, более половины беженцев не намерены возвращаться на родину. Их дети стали ученикам в немецких, польских, французских и голландских школах, женщины сразу нашли работу.

«Политика европейского гостеприимства сначала показалась нам чудом щедрости, а оказалась проклятием», — подчеркнул Деменчук.

Ранее стало известно, что полиция Харьковской области начала передавать в Интерпол данные о сбежавших в Европейский союз (ЕС) украинцах, об этом сообщил начальник следственного управления Нацполиции региона Сергей Болвинов.

